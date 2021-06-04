Музыкально-исторический фестиваль к 800-летию Александра Невского открывается в Москве

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Музыкально-исторический фестиваль Государственной академической хоровой капеллы России имени А. А. Юрлова к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского откроется в пятницу в Москве. Концерты пройдут также в Санкт-Петербурге, Ярославле, Великом Новгороде, Усть-Ижоре и Переславле-Залесском, сообщила пресс-служба Министерства культуры РФ.

"Хоровой коллектив подготовил и проведет праздничные хоровые концерты в русских городах, связанных с жизнью и деятельностью Александра Невского, 800-летие которого отмечается в 2021 году в России", - сообщили в министерстве.

Открытие состоится в 19:00 в Соборной палате Москвы.

Фестиваль организован при поддержке Минкультуры РФ по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла и председателя Патриаршего совета по культуре митрополита Тихона.