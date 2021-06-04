Фестиваль кино стран Ближнего Востока и Северной Африки открывается в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Фестиваль современного кино стран Ближнего Востока и Северной Африки открывается в пятницу в Петербурге. Серия бесплатных киносеансов Qatar Film Days в течение трех дней будет проходить в общественном пространстве "Севкабель Порт".

"Фестиваль Qatar Film Days - это истории целого региона, название которого - MENA (Middle East и North Africa). Фильмы, собранные в этой программе, были показаны в программах главных киносмотров, таких как Берлинале, Канны и Торонто, и получили отклик у международного зрителя", - сказала журналистам управляющий директор Beat Film Festival и агентства Beat Films Алена Бочарова.

В центре программы фестиваля - шесть полнометражных и восемь короткометражных фильмов из Катара, Палестины, Марокко, Алжира и других стран региона. В их числе - лауреаты и номинанты международных кинофестивалей.

Показы откроет сатирическая драма "Газа, любовь моя" братьев-близнецов Нассер, выдвинутая Палестиной на "Оскар". Самый титулованный режиссер Палестины Элиа Сулейман представлен на фестивале лентой "Должно быть, это рай". Ироничная история о поиске идентичности, снятая в Назарете, Париже и Нью-Йорке, стала хитом Каннского фестиваля 2019 года и была удостоена приза "Фипресси" Европейской киноакадемии. "Ночное" - фильм итало-американского документалиста Джанфранко Рози, обладателя главных наград Венецианского и Берлинского фестивалей. В картину вошли истории обычных людей, собранные за три года съемок на израненных межнациональными конфликтами границах Ирака, Сирии и Ливана. "Перед тем, как погаснет свет" - фильм о коротком периоде расцвета независимой культуры в Марокко начала 1970-х. Режиссер Али Эссафи отдает дань памяти героям марокканской "оттепели", пострадавшим от цензуры и преследований.

В сеансе короткого метра собрано восемь игровых, документальных и анимационных работ из Катара, созданных при участии программного партнера Qatar Film Days - Doha Film Institute. Эта организация занимается развитием киноиндустрии региона, поддерживая творчество молодых режиссеров и представляя их на ключевых киносмотрах от Берлина до Торонто.

Кинопоказы дополнит тематическая образовательная программа с дискуссионными панелями и лекциями. Гостей Qatar Film Days ждет погружение в культуру Востока. Арт-коллектив Vоlna преобразит пространство "Севкабель Порт" в пеструю восточную площадь с гастрономическими хитами региона и ориентальными мотивами в диджей-сетах музыкантов Петербурга и Москвы.