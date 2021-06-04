Фестиваль "Theatrum" открывается в Новом Манеже в Москве

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Фестиваль "Theatrum 2021", посвященный взаимодействию театров и музеев, открывается в пятницу в Новом Манеже в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организаторов мероприятия.

"Проект <...> был инициирован в 2018 году Благотворительным фондом Владимира Потанина, Институтом театра и образовательным проектом фестиваля "Золотая маска". Впервые он был проведен весной 2019 года. С самого начала "Theatrum" состоит из трех частей: лаборатории по исследованию способов создания музейно-театральных проектов, фестиваля уже реализованных музейно-театральных постановок и деловой программы", - рассказала представитель пресс-службы.

Она отметила, что весной и летом 2021 года в Москве и Нижнем Новгороде проект проводится в третий раз. "С 24 по 30 апреля в Нижнем Новгороде в сотрудничестве с Волго-Вятским филиалом ГМИИ им. А. С. Пушкина состоялась лаборатория "Theatrum 2021", в которой приняли участие 25 специалистов из разных культурных институций, а также независимые художники. Теперь с 4 по 9 июня фестиваль продолжится в Москве. Он соединит проекты, созданные на стыке музейных, экспозиционных и сценических, перформативных практик", - информировала собеседница агентства.

Афиша фестиваля

По ее словам, основным объектом фестиваля станет Инфоцентр, разместившийся в Новом Манеже. "Здесь будут представлены сайт-специфические проекты из городов России, неотделимые от пространств, где они родились - их невозможно "вывезти" в привычном фестивальном смысле, но важно познакомить с ними и широкую, и профессиональную публику, - сказала представитель пресс-службы. - 12 музейно-театральных проектов и три "места силы" (так мы назвали Свияжск и фестивали "Архстояние" и "Арт-Овраг/Выкса") включены в единую экспозицию Инфоцентра, показаны через документацию и презентационные материалы, а также во время встреч с создателями. Инфоцентр сочетает художественный проект и практическое пространство, в котором проходит публичная программа, является своего рода дайджестом того, что происходит в России в отношении взаимодействия музеев и театров".

"Автор Инфоцентра режиссер Дмитрий Волкострелов сочинил инсталляцию, которая демонстрирует проекты, созданные другими авторами, в разных регионах, в разных форматах и с самой разнообразной тематикой", - добавила она.

Как сообщили в пресс-службе, помимо Инфоцентра, "Theatrum 2021" спродюсировал два музейно-театральных проекта с известными зарубежными художниками на музейных площадках Москвы. Так, Николя Силянс (Швейцария) создал перформанс "Покорение" в Московском планетарии с непрофессиональными артистами-любителями.

"Юлиан Вебер (Германия) показывает перформанс "Дуэты с абстракцией", суть которого - коммуникация с четырьмя произведениями из коллекции Московского музея современного искусства (ММОМА), от авангарда первой половины ХХ века до актуальных форм современного искусства. Художником отобраны такие работы, как "Бегущий" Сергея Шаршуна (1943), "Посвящение Полю Сезанну" Владимира Немухина (1989), "Книга" Айдан Салаховой (2014-2015) и "Кухонный супрематизм" арт-группы "Синие носы" (2005)", - перечислили в пресс-службе.

В программу фестиваля также приглашен спектакль work-in-progress Санкт-Петербургского театра "Karlsson Haus" "Вещественные доказательства", поставленный Борисом Павловичем и Ксенией Перетрухиной.