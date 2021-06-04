Минкультуры придаст правовой статус творческой деятельности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Законопроект, который придаст правовой статус творческой деятельности, готов и проходит обсуждение. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова в пятницу в ходе паблик-тока на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Люди, которые занимались творчеством и не были членами труппы Большого театра, например, или не работали в команде Федора Бондарчука или Никиты Михалкова, - это настоящие бойцы, потому что и экономически им было очень тяжело. Вы знаете, что у этого направления деятельности даже нет своего ОКВЭДа (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности - прим. ТАСС). И сейчас мы законодательно закрепляем вообще этот вид деятельности", - сказала глава Минкультуры.

Она уточнила, что проект размещен на портале правовой информации для обсуждения. "Хочется, чтобы это приносило людям пользу, чтобы было четко понятно и с налогообложением, и с поддержкой государства", - пояснила Любимова.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.