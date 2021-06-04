Любимова: ситуация с правами на интеллектуальную собственность требует пересмотра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Ситуация с соблюдением прав на интеллектуальную собственность в России требует пересмотра. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова в пятницу в ходе паблик-тока на Петербургском международном экономическом форуме.

"Вы знаете, как с опаской относятся к России, все, что связано с переводами, пьесами, сценариями. Они говорят: "Мы будем работать до Польши". Это, конечно, ужасно. Эту ситуацию надо менять", - сказала министр.

Любимова привела в пример ситуацию с брендом "Смешарики", изображение которых в регионах использовали без разрешения автора. "Обладатель этого бренда (основатель бренда "Смешарики" Илья Попов - прим. ТАСС) приходил к этим компаниям, говорил: "Вы нам должны, нельзя взять то, что мы изобрели, придумали, запатентовали, и использовать на своих упаковках". На него смотрели и говорили: "Это ты нам должен". То есть, настолько было непонятно все, что связано с интеллектуальной собственностью", - отметила она.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.