Победителями конкурса сценариев киностудии им. Горького стали четыре автора-дебютанта

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Победителями конкурса сценариев художественных фильмов, который проводила киностудия имени М. Горького, стали авторы четырех проектов, среди них драмы "Линия жизни" и комедия "Мистер и миссис Пенсия". Об этом сообщает пресс-служба студии в пятницу.

"Мы довольны результатом и полны надежд на будущее. На конкурс поступило невероятное количество заявок - больше тысячи, и мы внимательно изучили каждую из них. Выбор, действительно, был очень сложный. Все истории из шорт-листа и лонг-листа оригинальные и очень интересные. Мы желаем авторам удачи. Уверена, в самое ближайшее время так или иначе они будут востребованы в отечественной киноиндустрии. Ну а с победителями продюсерский центр киностудии Горького обсудит сотрудничество уже сейчас", - отметила креативный продюсер игрового киностудии Наталья Харыбина, которую процитировала пресс-служба.

Победителями конкурса стали Левон Айрапетян cо сценарием "Хочу жениться!" (комедия 16+), Ирина Козловская со сценарием "Линия жизни" (остросюжетная драма, фантастика 12+), Виктория Бухарова и Арина Чунаева со сценарием "Мистер и миссис Пенсия" (приключения, комедия 6+), Лена Шестакова со сценарной заявкой "Усатая жизнь" (приключения, комедия 16+). Как уточнили в студии, для всех победителей это дебют в игровом полнометражном кино.

Сбор заявок на open call проводился с 17 ноября по 27 января 2020 года, авторам предложили прислать оригинальные сценарии и расширенные синопсисы полнометражных фильмов для семейной и подростковой аудитории, романтических комедий и музыкальных картин, а также проектов других жанров.