Девять зарубежных проектов поучаствуют в копродукционном питчинге на Key Buyers Event

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Девять проектов из Германии, Италии, Польши, Франции и других стран станут участниками питчинга проектов для совместного производства на международном онлайн-рынке аудиовизуального контента Key Buyers Event: Digital, их выбрали из 60 присланных заявок. Об этом сообщает пресс-служба "Роскино" в пятницу.

Международный онлайн-рынок аудиовизуального контента Key Buyers Event: Digital пройдет с 8 по 10 июня, секция копродукции проводится в партнерстве с профильным международным форумом When East Meets West. "Я очень впечатлен результатами, мы получили более 60 заявок из 25 стран и выбрали в итоге девять проектов - они представляют разные жанры, их создавали режиссеры с разным бэкграундом, и при этом проекты уже имеют серьезное финансирование, что увеличивает их шансы на производство в ближайшем будущем", - отметил глава жюри по отбору международных проектов, глава форума When East Meets West Алессандро Гропплеро, чьи слова привели в пресс-службе.

В число проектов вошли картины "Большое ограбление трамвая" режиссера Слободана Шияна и продюсера Милоша Биковича, "Я не умру от голода" режиссера Умберто Спинаццола, "Отчужденные" режиссера Ани Крайс и другие фильмы. Те участники, которым удастся привлечь к сотрудничеству российских продюсеров, в третьем квартале 2021 года смогут также принять участие в конкурсе миноритарной копродукции Минкультуры РФ.

"Расширив секцию копродукции на форуме Key Buyers Event, мы ответили на глобальный запрос как российских, так и международных представителей индустрии. Партнерство с форумом When East Meets West позволило привлечь максимальное количество европейских продюсеров к участию в первой фазе конкурса проектов для питчинга на Key Buyers Event. В рамках рынка этого года мы уже частично решили задачу по повышению информированности международного профессионального сообщества о возможностях совместного кинопроизводства с Россией", - поделилась гендиректор "Роскино" Евгения Маркова.

Она напомнила, что в 2022 году международный форум When East Meets West пройдет с фокусом на Россию, выразив уверенность, что это позволит значительно расширить сотрудничество и усилить взаимодействие между российскими и зарубежными продюсерами.