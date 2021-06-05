Эксперт считает, что пандемия коронавируса не снизила интерес к русскому искусству

ЛОНДОН, 5 июня. /Корр. ТАСС Мария Пилипенко/. Интерес к русскому искусству не уменьшился, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом заявил корреспонденту ТАСС международный директор департамента русского искусства аукционного дома Christie's Алексей Тизенгаузен в преддверии проведения "русских торгов" 7 июня.

"Все нормализуется. Возможно, в начале пандемии аукционные дома немного испугались, что люди перестанут покупать, но спустя год коллекционеры продолжают приобретать предметы русского искусства как на "живых" аукционах, так и онлайн. Люди возвращаются, и интерес не падает", - рассказал Тизенгаузен.

В нынешнем году Christie's принял решение продолжить проведение "русских торгов" в очном формате. Как пояснила руководитель аукциона русского искусства Марго Оганесян, "торги в "живом" формате все-таки имеют преимущество перед онлайн-аукционом". "Люди загораются большим интересом, ведь если в реальном аукционе участник не сделает ставку, лот тут же уйдет, а в онлайн-версии все это растягивается по времени", - сказала она корреспонденту ТАСС. При этом у коллекционеров, желающих приобрести произведения русского искусства, все еще есть возможность поучаствовать в торгах через интернет.

Фавориты торгов

Картины, представленные на аукционе, охватывают около трехсот лет русского искусства.

Топ-лотом станет портрет императора Павла I (1754-1801), написанный художником Дмитрием Левицким (1735-1822) и до недавнего времени остававшийся почти неизвестным, находясь в частной европейской коллекции. Оценочная стоимость портрета составляет £700-£900 тыс. ($1-$1,3 млн). Эксперты Christie's обращают внимание на яркий психологизм картины. Так, международный директор департамента русского искусства Christie's Сара Мэнсфилд считает, что отдельного внимания заслуживают удивительно прорисованные глаза императора. "Глаза, на мой взгляд, - самая важная деталь портрета", - заметила она. По ее мнению, ничто другое на полотне не сосредотачивает на себе внимание так, как лицо Павла I.

В такую же стоимость эксперты оценили произведение русского авангардиста Роберта Фалька (1886-1958) "Троице-Сергиева лавра", созданное в 1921 году. Написание картины приходится на время творческих поисков и экспериментов художника и, по мнению экспертов Christie's, прекрасно демонстрирует его уникальный стиль. "Найти произведение такого размера и именно этого периода творчества Фалька очень сложно", - рассказала Мэнсфилд, отмечая редкость лота. Размер полотна составляет почти метр на метр.

Коллекция Фаберже

Особый интерес вызывает выставленная на торги коллекция изделий фирмы "Фаберже", которую начал собирать внук императора Николая I (1796-1855) великий князь Михаил Михайлович (1861-1929). Среди предметов, представленных коллекционерам, - инкрустированная золотом и эмалью обсидиановая фигурка слона и золотая брошь с эмалью и бриллиантом в форме сердца, пара золотых подсвечников, приобретенных в 1909 году в лондонском отделении фирмы "Фаберже" банкиром Леопольдом Ротшильдом, а также миниатюрный портрет Николая I в эмалированной рамке.

О "русской неделе"

Торги произведениями русского искусства проходят в Лондоне два раза в год: в конце мая - начале июня и в конце ноября - начале декабря. Участие в них принимают также Sotheby's, MacDougall's и Bonhams. Пандемия не помешала проведению традиционных аукционов в конце прошлого года. Тогда выручка Christie's составила £8,4 млн ($11,9 млн). Общий нижний эстимейт предстоящего аукциона эксперты оценили в £7 млн ($9,9 млн).