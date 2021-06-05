В музее-заповеднике "Павловск" откроется сезон летних праздников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Фестиваль "Сиреневый променад" откроет в субботу сезон летних праздников в государственном музее-заповеднике "Павловск". Гостей события ждут экскурсии по "сиреневым местам", дефиле и первый публичный показ коллекции пейзажей Павловского парка, созданных в XIX-XX вв.

"Фестиваль относительно юный, он отмечается шестой год, - сказала на пресс-конференции в преддверии открытия фестиваля директор музея-заповедника Вера Дементьева. - Во-первых, это точно будет променад: экскурсии по местам высадки сирени будут проводиться трижды в день. <…> На Итальянской лестнице мы будем высаживать свои исторические сорта сирени, выведенные еще в 1907 году садовым мастером [Виктором] Лемуаном, - сирень называется "Монтень".

В Павловском парке собрано более 20 сортов сирени разнообразных цветовых оттенков, в общей сложности более 4 тыс. кустов. На Больших кругах духовой оркестр будет исполнять старинные вальсы, а у павильона "Вольер" дуэт аккордеонистов, лауреатов международных конкурсов Евгении Чирковой и Артема Малхасьяна - композиции на темы французского шансона. На парадном плацу пройдет дефиле юных воспитанников школы моделей в платьях с цветочным узором.

"Бело-розово-сиреневая палитра и цветочная тема объединят выставки в Розовом павильоне. В зале Ротонда посетители смогут увидеть фарфор с изображениями сирени, мебельный гарнитур в стиле ампир с ситцевой обивкой с рисунком бело-розовых цветов гортензии. <…> Впервые из фондов музея посетителям покажут коллекцию пейзажей Павловского парка, созданных художниками XIX-XX вв.", - сказали в пресс-службе музея-заповедника. В Танцевальном зале павильона пройдут концерты русских романсов.

В дни фестиваля на Павловский пленэр выйдут художники. "Вдохновляясь цветением сирени, они дадут советы всем желающим по выбору техники для создания пейзажей и подбору цветовой гаммы. И, может быть, даже разрешат приобщиться к созданию картины", - отметили в музее. В конце дня 6 июня все "сиреневые шедевры" будут выставлены у павильона "Вольер".

В этом году фестиваль проходит при финансовой поддержке Евросоюза и РФ по международной программе приграничного сотрудничества "Латвия - Россия. 2014-2020". В программе Павловска такой праздник появился неслучайно: сирень любили все владельцы Павловска, в их числе - первая его хозяйка императрица Мария Федоровна, а также поэт великий князь Константин Романов, посвятивший сирени стихи "Растворил я окно", которые стали популярны благодаря романсу на музыку Петра Чайковского.

О музее-заповеднике

Дворцово-парковый ансамбль Павловска, созданный в эпоху расцвета русского классицизма конца XVIII - начала XIX веков, является памятником культурного наследия, находящимся под защитой ЮНЕСКО. Павловск превратился в императорскую резиденцию с вступлением Павла I на престол в 1796 году. В июне 1918 года Павловский дворец и парк были преобразованы в государственный музей.

В 2020 году в соответствии с распоряжением правительства РФ ГМЗ "Павловск" перешел из городского подчинения в федеральное. Функции и полномочия учредителя музея-заповедника осуществляет Минкультуры России.