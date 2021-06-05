Платоновский фестиваль искусств открылся в Воронеже премьерой "Свадьбы Фигаро" Моцарта

ВОРОНЕЖ, 5 июня. /ТАСС/. Международный Платоновский фестиваль искусств открылся в Воронеже премьерой постановки Воронежского театра оперы и балета "Свадьба Фигаро" Моцарта. Дирижером-постановщиком оперы выступил народный артист России Феликс Коробов, рассказал в субботу журналистам художественный руководитель фестиваля Михаил Бычков.

"Спектаклем "Свадьба Фигаро" Воронежского театра оперы и балета сегодня официально открывается Платоновский фестиваль искусств. Это большая работа, которую инициировал художественный руководитель театра Александр Александрович Литягин. Я являюсь режиссером-постановщиком оперы и был рад пригласить в работу Феликса Павловича Коробова - народного артиста России, главного дирижера Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Пандемия отодвинула большую занятость Феликса Коробова в La Scala и у нас появился шанс услышать музыку Моцарта в Воронеже", - сказал Бычков.

По словам Бычкова, в Воронежском театре оперы и балета редки оперные премьеры столь высокого уровня, в том числе из-за небольшого финансирования. "На постановку "Свадьбы Фигаро" в Воронеже было отведено два месяца, все воронежские артисты учили партии с нуля. Получилась замечательная история, это очень важное событие и для жизни города, и для Платоновского фестиваля, и для театра, потому что спектакль - живой. Он сможет надолго украсить репертуар", - добавил Коробов.

До последнего времени в репертуаре Воронежского театра оперы и балета была одна опера Моцарта - "Дон Жуан". "В сравнении с "Дон Жуаном" "Свадьба Фигаро" гораздо сложнее и музыкально, и драматически, и вокально, это совершенно другая ступень, даже по количеству речитативов, которые должны выучить вокалисты, певцы - это в два раза больше, чем в "Дон Жуане", и еще итальянский язык. Я понимаю весь ужас воронежской труппы, когда они получили ноты и поняли, что у них два месяца до премьеры, они просто сходили с ума. Театр пригласил для артистов педагогов и по вокалу, и по итальянскому языку", - сказал Коробов.

О фестивале

Международный Платоновский фестиваль искусств создан в Воронеже в 2010 году, посвящен творчеству писателя Андрея Платонова (1899-1951), проводился ежегодно в течение двух недель в июне. В связи с пандемией коронавируса в 2020 году фестиваль впервые прошел в сентябре и без участия иностранных артистов. Ежегодно его посещают около 100 тыс. человек, планируется почти 100 мероприятий по направлениям: "Музыка", "Выставки", "Литература".

В 2021 году фестиваль проводится в нескольких частях: в виде спецпроекта 16 и 17 апреля в Воронеже впервые выступила труппа Большого театра с балетом "Укрощение строптивой", с 3 по 20 июня на фестивале проходит показ российской программы. До официального открытия 3 июня в Воронежском художественном музее начала работать выставка объединения художников XIX века "Бубновый валет" с работами основателей русского авангарда Натальи Гончаровой, Михаила Ларионова, Петра Кончаловского, Василия Кандинского. С 4 по 17 сентября на фестивале планируется показать зарубежную программу.