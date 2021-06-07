Выставку картин, посвященную Александру Невскому, открыли в Псково-Печерском монастыре

ПСКОВ, 7 июня. /ТАСС/. Выставка изобразительного искусства, посвященная 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, открылась в Псково-Печерском монастыре, одной из крупнейших и старейших мужских обителей России. Экспозицию подготовили в рамках нацпроекта "Культура". На выставке представили свыше 30 полотен художников XVIII-XX веков из фондов РОСИЗО, сообщила в понедельник пресс-служба администрации Псковской области.

Для Псковской области личность Александра Невского имеет особое значение. На Чудском озере на территории современной Псковской области, по данным историков, 18 апреля (5 апреля по старому стилю) 1242 года произошло масштабное сражение русского войска с ливонскими рыцарями, в котором дружина под предводительством князя одержала победу. На годовщину этого события в области на берегу озера ежегодно проводят международный военно-исторический фестиваль "Ледовое побоище".

По данным пресс-службы, на выставке также представлены работы прошлых веков из фондов Союза художников России, центрального музея современной истории России, Ярославского художественного музея и из частных собраний.

"В экспозиции выделены две рубрики. В первой представлены иконы и художественные полотна, на которых Александр Невский изображен в образе святого или воина. Вторая рубрика знакомит с произведениями мастеров, изучающих героические страницы российской истории через призму жизни и подвигов великого князя Александра Невского", - сообщает пресс-служба.

Выставка будет работать до 11 июля, затем экспозицию покажут в Ярославском художественном музее, а после в Новгородском государственном объединенном музее-заповеднике.

Александр Невский (1221-1263) в разные годы жизни имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии великого князя Владимирского. Прозвище Невский он получил после победы в Невской битве, состоявшейся 15 июля 1240 года. Он одержал множество военных побед, прославился как политик и дипломат, способствовал распространению христианства в северные земли поморов. В 1547 году Александр Невский был канонизирован как благоверный князь. В 2021 году отмечается 800-летие со дня его рождения.