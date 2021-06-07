Актера Владимира Гостюхина наградили орденом Дружбы

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Президент Владимир Путин наградил белорусского актера Владимира Гостюхина орденом Дружбы. Соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"За большой вклад в укрепление дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами России и Белоруссии наградить орденом Дружбы Гостюхина Владимира Васильевича", - говорится в документе.

Владимир Гостюхин - советский и белорусский актер театра и кино, кинорежиссер, родился в Свердловске 10 марта 1946 года. Лауреат Государственной премии СССР (1985), премии Ленинского комсомола (1976), Государственной премии Российской Федерации (1993) и др. Сыграл более чем в 100 фильмах и сериалах, среди которых "В поисках капитана Гранта", "Восхождение", "Дальнобойщики".