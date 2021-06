Международный рынок контента Key Buyers Event начнет работу в онлайн-формате

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Международный онлайн-рынок аудиовизуального контента Key Buyers Event: Digital начнет работу во вторник. Форум объединит свыше 700 международных участников, которым представят более 400 отечественных проектов, кроме того, ожидается обширная деловая программа. Об этом ТАСС рассказала гендиректор "Роскино" Евгения Маркова.

"В этом году Key Buyers Event объединит более 700 международных участников - байеров, продюсеров, представителей фестивальных организаций - из более чем 80 стран. Среди них крупнейшие игроки - Netflix, Apple, BBC Studios. 119 российских компаний представят более 400 проектов, 50 из которых - премьеры", - рассказала Маркова.

В число проектов вошли сериалы "Пищеблок" Святослава Подгаевского по роману Алексея Иванова, "Топи" Владимира Мирзоева, "Чики" Эдуарда Оганесяна, "Зулейха открывает глаза" по роману Гузель Яхиной, фильмы "Майор Гром: Чумной доктор" Олега Трофима, "Пальма" Александра Домогарова-младшего и другие.

Официально форум откроется во вторник и завершится 10 июня, но скрининги и онлайн-встречи продлятся еще несколько дней. Амбассадором рынка в 2021 году стал актер Юрий Колокольников, который снялся более чем в 80 российских и зарубежных фильмах и сериалах, в том числе в "Доводе" (2020) Кристофера Нолана и "Игре престолов" (2011-2019). Теме продвижения российских актеров, режиссеров и продюсеров на международных рынках планируется уделить особое внимание в рамках форума. "Участие Юрия Колокольникова в качестве амбассадора Key Buyers Event - еще один большой шаг к нашей цели - сделать российские таланты известными во всем мире", - отметила Маркова.

Ключевые темы

Важным направлением форума в этом году станет тема возможностей совместного производства для российских и зарубежных продюсеров. Секция копродукции пройдет в партнерстве с профильным международным форумом When East Meets West и получит название WEMW goes to Russia. Впервые участие в питчинге проектов для совместного производства примут зарубежные компании - жюри выбрало девять фильмов из Франции, Италии, Германии, Польши и других стран.

Участников Key Buyers Event ожидает также фестивальная секция Focus on Festivals, посвященная продвижению на международных смотрах. В рамках этой программы организаторы, в частности, уделят внимание молодому авторскому кино, создав виртуальный каталог из наиболее перспективных картин, которые представят международным агентам. В число проектов вошли "Солнечная линия" Бориса Хлебникова, "Межсезонье" Александра Ханта, "Год рождения" Михаила Местецкого и другие.

Деловая программа кинорынка в 2021 году включает 15 панельных дискуссий, посвященных съемкам в России, совместному производству и российским онлайн-платформам. Состояние современной мировой индустрии контента глава "Роскино" обсудит на форуме с известными представителями кинематографа - режиссером Андреем Кончаловским, продюсером Ави Армозой и известным киноагентом Робом Кеннелли - в секции "In conversation with". "Для нас очень важен аспект двусторонней коммуникации: рассказать международной аудитории о российской индустрии и дать информацию российской аудитории о международных трендах", - пояснила Маркова.

Международный рынок организован "Роскино" при поддержке Департамента предпринимательства, инновационного развития города Москвы и Агентства креативных индустрий и Минкультуры РФ.