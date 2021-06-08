Пекин предоставит Гонконгу 880 реликвий для нового музея императорского дворца

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 8 июня. /ТАСС/. Новый музей императорского дворца Hong Kong Palace Museum, который откроется в Гонконге в июле будущего года, разместит 880 реликвий из пекинского императорского комплекса "Гугун". Об этом сообщила во вторник газета The Standard со ссылкой на директора музея Луи Нг.

По его словам, ранее Пекин не предоставлял в аренду за пределы материкового Китая такое большое количество ценных экспонатов. Полный их список, как ожидается, будет согласован к сентябрю. Само здание музея должно быть достроено к концу этого года, а его внутренняя отделка завершена весной.

Ультрасовременный музей площадью 10 тыс. кв. м строится на "отвоеванном у моря" насыпном участке на берегу пролива Виктория. Он станет частью огромного комплекса Культурного центра "Западный Коулун", который будет включать театры, оперные залы, выставочные павильоны, музейные учреждения - всего 17 объектов.

Предложение о создании музея было выдвинуто главой гонконгской администрации Кэрри Лам. Соглашение о сотрудничестве по линии музеев между Пекином и Гонконгом было подписано летом 2017 года в присутствии председателя КНР Си Цзиньпина, который посетил бывший британский анклав по случаю 20-й годовщины его перехода под суверенитет Китая.

Фактически новый объект станет своего рода филиалом пекинского императорского музея "Гугун", который будет предоставлять для него различные экспозиции - древние картины, скульптуры, ценные произведения каллиграфии и т. д. Предполагается, что коллекции будут периодически меняться. Стоимость аренды не раскрывается.

В общей сложности в проект инвестируется 3,5 млрд гонконгских долларов ($446 млн). Эти средства поступают в виде пожертвований от крупнейшей благотворительной организации в городе - Жокейского клуба (Hong Kong Jockey Club), оператора конных скачек.