В России вышла книга о Викторе Буте

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Книга журналиста Александра Гасюка об отбывающем 25-летнее наказание в США россиянине Викторе Буте вышла в АСТ, сообщили в издательстве.

Электронная версия книги "Виктор Бут. Подлинная история "оружейного барона" появилась во вторник, а бумажная и аудиоверсии ожидаются к концу месяца.

"В первую очередь, это правдивый рассказ, рассказ о жизни Виктора, нашей семьи. Без умышленного искажения и передергивания фактов биографии, как делалось заокеанскими авторами ранее. Автор не претендует на абсолютную истину, ее может рассказать только сам Виктор. В подлинном рассказе о событиях не может быть точек зрения, автора, моей или американской, есть правда, а есть ложь", - рассказала ТАСС его жена Алла Бут.

Во-вторых, отмечает жена россиянина, американские СМИ сделали из Виктора антигероя, злодея намеренно. "Они сотворили огромное зло. Зло же никакого отношения к истине не имеет. Я надеюсь, что, прочитав эту книгу, многие посмотрят на события уже своим взглядом, а не через "американские очки", - поделилась собеседница агентства.

По данным издательства, "Александр Гасюк ставил перед собой задачу реконструировать на основе ранее не публиковавшихся документов и свидетельств очевидцев полную картину операции спецслужб США "Безудержный" по захвату Виктора Бута в Таиланде". "До сих пор в этой истории на многие вопросы не было дано ответов, и автор книги заполняет эти пробелы", - отмечают в АСТ.

Гасюк изучил биографию своего героя, взял у него интервью, поговорил с участниками событий и экспертами в сфере права и международной политики. Как отмечают в издательстве, журналист предпринял попытку объективно изложить все обстоятельства ареста бизнесмена и посмотреть на произошедшее в контексте международной политики.

О деле Виктора Бута​​

Россиянин был задержан в 2008 году в столице Таиланда на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Против Бута выдвинули обвинение в незаконных поставках оружия группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", которая считается в Соединенных Штатах террористической. В 2010 году россиянина экстрадировали в США. В апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюремного заключения и денежному штрафу в размере $15 млн.