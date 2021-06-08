ГД одобрила законопроект против бесконтрольного закрытия муниципальных учреждений культуры

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект о порядке оптимизации муниципальных учреждений культуры, который должен пресечь их произвольное закрытие. Инициатива была внесена главой комитета Госдумы по культуре Еленой Ямпольской.

"В целях правовой защиты муниципальных учреждений культуры от необдуманных решений местных властей об их реорганизации или ликвидации законопроектом предлагается ввести особое условие принятия органом местного самоуправления решения о реорганизации или ликвидации муниципального учреждения культуры и соответствующую процедуру принятия такого решения", - говорится в пояснительной записке.

Согласно законопроекту, решение о реорганизации или ликвидации муниципального учреждения культуры может приниматься только на основании заключения специально созванной комиссии. Минкультуры должно установить порядок проведения и критерии оценки последствий принятия такого решения, определить порядок создания спецкомиссий. При этом предлагается, чтобы такие решения принимались только с учетом результатов опроса жителей сельского поселения. Поправки предложены в закон "Основы законодательства Российской Федерации о культуре".

Ранее Ямпольская поясняла, что законопроект должен будет защитить учреждения культуры "от имеющего периодически место произвола местных властей". Она рассказывала, как на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса ей вместе с министром культуры РФ Ольгой Любимовой приходилось в ручном режиме решать вопросы с закрытием домов культуры, библиотек, музыкальных школ в маленьких городах, "где местный мэр решил, что именно это он не тянет".