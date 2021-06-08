В финал конкурса "ТЭФИ - Летопись Победы" вышли 30 работ

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Финалистами конкурса "ТЭФИ - Летопись Победы" стали 30 работ. Победителей разных номинаций жюри озвучит на церемонии награждения, которая состоится 21 июня в театре Et Cetera, сообщили ТАСС в пресс-службе конкурса во вторник.

Финалисты конкурса представлены в 10 номинациях: "Телевизионный художественный фильм", "Телевизионный художественный сериал", "Телевизионный документальный фильм", "Телевизионный короткометражный фильм", а также "Информационный сюжет", "Репортер", "Режиссер телевизионного фильма/сериала", "Оператор телевизионного фильма/сериала". За перечисленные звания поборются такие картины, как фильм "Подольские Курсанты" режиссера Вадима Шмелева, короткометражный фильм Анастасии Меркуловой "Ваш Ваня", документальное кино "Ржев. Прививка от войны" Алексея Никулина и Виктора Чуняева и другие.

По три номинанта также представлены в рубриках "Лучшая актриса телевизионного художественного фильма/сериала" и "Лучший актер телевизионного художественного фильма/ сериала". Финалистами в них стали Екатерина Вилкова, Дарья Урсуляк, Марта Козлова, Александр Михайлов, Александр Баргман и Сергей Пускепалис.

Судить картины предстоит жюри, в которое вошли телеведущая Екатерина Андреева, первый заместитель генерального директора ВГТРК Андрей Кондрашов, креативный директор мультимедийного сервиса Okko Кирилл Смирнов, актер Егор Бероев и другие.

Всероссийский телевизионный конкурс "ТЭФИ - Летопись Победы" призван поощрить наиболее значимые телевизионные работы, посвященные Великой Отечественной войне, а также сформировать соответствующее информационное пространство для сохранения памяти о героях Великой Отечественной войны, привлечь внимание СМИ к судьбам ветеранов.

Конкурс организован Фондом "Академия Российского телевидения" при поддержке Фонда президентских грантов.