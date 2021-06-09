"Мелодия" выпустила первую запись отреставрированного органа Московской консерватории

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Звукозаписывающая фирма "Мелодия" и Московская консерватория выпустили первую запись отреставрированного органа Кавайе-Коля Большого зала консерватории. Об этом в среду сообщила пресс-служба "Мелодии".

"Фирма Мелодия" и Московская консерватория представляют первую запись отреставрированного органа Большого зала. Легендарный орган французского мастера Аристида Кавайе-Коля, установленный в Большом зале Московской консерватории 120 лет назад - единственный в мире полностью оригинальный концертный орган Кавайе-Коля", - говорится в сообщении.

В новый альбом вошли преимущественно произведения представителей французской органной школы, расцвет которой пришелся на рубеж XIX-XX веков. "Сочинения Шарля-Мари Видора, Леона Боэльмана, Луи Вьерна, Анри Муле, Эжена Жигу и "французского Баха XIX столетия" Сезара Франка, а также символ органной музыки трех столетий - Токката и фуга ре минор И.С. Баха звучат в исполнении Константина Волостнова - ведущего российского органиста нового поколения, победителя международных конкурсов, выпускника Московской консерватории и Высшей школы музыки Штутгарта", - рассказали в пресс-службе.

Помимо сайта "Мелодии" компакт-диск можно приобрести в музыкальном магазине Московской консерватории. Альбом доступен на всех цифровых площадках, в том числе в Apple Music, Яндекс.Музыка, YouTube, Deezer, Spotify.

Об органе Кавайе-Коля Большого зала Московской консерватории

Как рассказали в "Мелодии", Аристид Кавайе-Коль считался лучшим органным мастером Франции. Его творения установлены в Соборе "Нотр Дам", в парижских церквях Сен-Сюльпис, Св. Клотильды и Св. Троицы. Московский инструмент стал последним шедевром создателя "симфонических органов".

Орган был открыт в Большом зале Московской консерватории в 1901 году. Позже, во время революции и гражданской войны, он был сильно "запущен". Инструмент пострадал и в годы Великой Отечественной войны, когда консерватория не отапливалась. Значительный ущерб был нанесен в 1948 году, когда во время аварии отопительной системы на орган вылились сотни литров горячей воды. Изменения архитектуры и акустики зала также негативно сказывались на звучании инструмента. Капитальные и частичные ремонты не могли решить всех проблем. Несмотря на это, в течение ХХ столетия орган Большого зала оставался одним из звучащих символов музыкальной Москвы, отметили в пресс-службе.

Ремонт 2014-2016 годов, проведенный под руководством международной комиссии из 25 органистов России и Европы, вернул "симфоническому" органу Кавайе-Коля первоначальные характеристики звучания и аутентичный облик.