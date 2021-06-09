Композитор Ллойд Уэббер пообещал открыть свои театры, даже если его арестуют

ЛОНДОН, 9 июня. /ТАСС/. Английский композитор Эндрю Ллойд Уэббер пообещал открыть свои театры, даже если коронавирусные ограничения в Великобритании не будут сняты. Об этом он заявил в среду в интервью газете The Daily Telegraph.

"Мы собираемся открыться, несмотря ни на что", - заявил Уэббер. Журналист издания заметила, что британское правительство может отсрочить снятие ограничительных мер, запланированное на 21 июня. "Тогда мы скажем: приходите в театр и арестуйте нас", - ответил деятель искусства, известный постановками "Призрак оперы" (1986) и "Иисус Христос - суперзвезда" (1970). В настоящее время композитор является владельцем семи театров в Уэст-энде, культурном центре Лондона.

По мнению композитора, театры являются "абсолютно безопасными" общественными местами, и пригрозил властям страны судебными исками. Как отмечается в статье, ежемесячное содержание шести закрытых театров, где идут постановки Уэббера, обходится ему в £1 млн ($1,41 млн).

"Если правительство игнорирует свою собственную науку, то наше дело станет основой для всех судебных исков против них. Если "Золушка" не сможет открыться, мы скажем: "Слушайте, или мы обращаемся с этим в суд, или вы компенсируете нам", - заявил композитор.

Предпремьерный показ нового мюзикла "Золушка" в театре Джиллиан Линн в Лондоне запланирован уже на 25 июня, за три недели до его мировой премьеры.

21 июня - "день свободы"

Согласно действующим с 17 мая нормам, развлекательные заведения в стране должны действовать при заполняемости не более 50%, но в любом случае пускать не более 1 тыс. зрителей. Многие руководители театров посчитали, что открывать свои площадки в таких условиях нерентабельно, и приняли решение дождаться 21 июня, когда все ограничения будут окончательно сняты.

Тем не менее все чаще в британских СМИ появляется информация о том, что власти Соединенного Королевства намерены отложить снятие ограничительных мер еще на несколько недель в виду возможности третьей волны эпидемии. Ее, по мнению экспертов, может спровоцировать распространяющийся в стране индийский штамм коронавируса в сочетании с отменой ограничений.