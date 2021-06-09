Скульптуру лидеров G7 из электронного мусора установили в Великобритании

ЛОНДОН, 9 июня. /ТАСС/. Скульптура из вышедших из строя электроприборов, появилась в графстве Корнуолл на юге Англии. Как сообщает вещательная корпорация Би-би-си, арт-объект изображает лидеров Группы семи (G7), саммит которой пройдет в графстве 11-13 июня.

Скульптура выполнена в стиле мемориала на горе Рашмор в штате Южная Дакота, где высечены изображения президентов США - Авраама Линкольна, Джорджа Вашингтона, Теодора Рузвельта и Томаса Джефферсона. Памятник, созданный из электронных отходов, изображает премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, главы правительства Японии Ёсихидэ Суга, президента Франции Эмманюэля Макрона, председателя Совета министров Италии Марио Драги, премьер-министра Канады Джастина Трюдо, канцлера Германии Ангелу Меркель и президента США Джо Байдена.

Автор скульптуры Джо Раш отметил, что его произведение - это посыл для лидеров саммита. По его мнению, необходимо уделять больше внимания переработке электронных отходов. "Их [электроприборы] нужно или ремонтировать, или конструировать таким образом, чтобы они служили дольше, потому что в конечном счете все отправляется на свалку", - сказал Раш. Художник выразил надежду, что его произведение сможет привлечь внимание лидеров G7 к проблеме переработки электронных отходов.

Согласно отчету ООН, в 2019 году во всем мире было произведено более 53 млн тонн электронных отходов, что на 9 млн тонн больше, чем пятью годами ранее.