Архитектурный ансамбль улицы Зодчего Росси в Петербурге отреставрируют до конца года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Реставраторы в Санкт-Петербурге до конца года завершат работы на фасадах зданий на улице Зодчего Росси, которые составляют один из самых известных архитектурных ансамблей города. Как сообщила в среду пресс-служба городской администрации, на реставрацию комплекса зданий в этом году из бюджета Петербурга выделено более 240 млн рублей.

"Работы по реставрации лицевых фасадов бывшего здания Министерства народного просвещения и фасада здания Дирекции императорских театров, в котором сейчас располагается Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой, проводятся по программе КГИОП, их планируется завершить в этом году. Оба здания входят в состав памятника федерального значения "Ансамбль улицы Зодчего Росси", - говорится в сообщении пресс-службы.

Архитектурный облик зданий, построенных по проекту Карла Росси в 1830-е годы, сохранился до наших дней в первоначальном виде. По замыслу архитектора, ширина улицы равна высоте ее зданий и составляет 22 м, при этом длина улицы - 220 м, что ровно в 10 раз превышает ее высоту и ширину.

Проект реставрации зданий по улице Зодчего Росси разработан 2018 году, работы проводились поэтапно из-за большой протяженности фасадов и крыш. С 2018 по 2020 год на реставрационные работы было выделено 44 млн рублей.

"Реставрация зданий, известных далеко за пределами города, - очень важное направление. Открыточные виды Петербурга должны быть прекрасны не только на фотографиях. Улица Зодчего Росси - уникальна. На реставрацию ее знаменитых зданий в этом году мы выделили из бюджета города более 240 миллионов рублей", - привела пресс-служба Смольного слова губернатора Петербурга Александра Беглова.

В дальнейшем будет разработан проект реставрации другого фасада здания Дирекции императорских театров, выходящего на площадь Островского.