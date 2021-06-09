"Ленфильм" покажет летом ретроспективу фильмов Александра Сокурова к 70-летию режиссера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Ретроспективу киноработ Александра Сокурова покажут на "Ленфильме" этим летом в честь 70-летия режиссера, сообщается в среду на сайте студии. Два документальных фильма Сокуров представит зрителям лично.

"14 июня, в день рождения выдающегося кинорежиссера Александра Сокурова, на "Ленфильме" стартует его ретроспектива, которая охватит период с 1978 года по настоящее время", - сообщили в киностудии. Первой покажут драму "Одинокий голос человека".

О фильмах ретроспективы публике будут рассказывать участники съемочной группы, а также киноведы, кинокритики, историки и другие эксперты. Сокуров представит документальные фильмы "Восточная элегия" и "Элегия из России", показ состоится 14 июля на открытии выставки "Одинокий голос человека", посвященной 70-летию режиссера.

"На закрытии выставки 29 августа впервые в истории все фильмы тетралогии власти - "Молох", "Телец", "Солнце" и "Фауст" - будут показаны одним сеансом. Причем "Молох" и "Телец" будут демонстрироваться в отреставрированной версии, проведенной "Ленфильмом" совместно с Госфильмофондом России в 2021 году", - отметили в студии.