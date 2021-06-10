Студия "Союзмультфильм" отметит 85-летие джазовым концертом в зале "Зарядье"

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Легендарная отечественная киностудия "Союзмульфильм" отметит 85-летие торжественным приемом для создателей мультфильмов и проведет джазовый концерт в зале "Зарядье", сообщили журналистам в пресс-службе студии накануне праздника.

"Союзмультфильм" - уникальное явление в масштабе как национальной, так и мировой культуры, и я не ошибусь, если скажу, что картины этой легендарной студии изменили каждого из нас. Яркие, харизматичные и иногда очень трогательные персонажи, образы и сюжеты учили поколения детей добру, настоящей дружбе, творчеству, уважению к старшим, навсегда оставаясь в сердцах миллионов зрителей. Такими они стали благодаря своим создателям - гениальным авторам, которые работали на "Союзмультфильме" в разные годы, и сейчас их дело продолжают не менее талантливые ученики", - рассказала журналистам председатель правления студии Юлиана Слащева.

Киностудия "Союзмультфильм", созданная в 1936 году, в четверг отметит 85-летие. В день юбилея для создателей легендарных мультфильмов проведут праздничное мероприятие в стенах студии, а вечером в зале "Зарядье" состоится джазовый концерт с участием известных певиц Мириам Мерабовой, Анны Бутурлиной, Светланы Жаворонковой и других музыкантов в сопровождении оркестра "Фонограф-Симфо-Джаз" под управлением народного артиста России Сергея Жилина. Фрагменты из знаменитых мультфильмов "Винни Пух", "Ну, погоди!", "Бременские музыканты", "Чебурашка" и других будут транслироваться на большом экране в ходе концерта, его прямая трансляция и запись будут доступны жителям всей России на платформе мультимедийного сервиса Okko.

Специально к 85-летию "Союзмультфильма" телеканал "Россия - Культура" покажет документальные фильмы о корифеях отечественной анимации Владимире Сутееве, Иване Иванове-Вано, Эдуарде Назарове и Романе Качанове, а также мультфильмы.

Хранить и развивать традиции

Новая команда руководителей пришла на "Союзмультфильм" в 2017 году, тогда же был перезапущен производственный цех студии. За прошедшие три года "Союзмультфильму" удалось выйти в лидеры по производству анимационного контента в стране, создав свыше 1 тыс. минут анимации. На данный момент на разных стадиях производства и разработки студии находится несколько десятков проектов, в том числе сериалов, полнометражных картин и авторских короткометражек.

"Мы бережно храним, изучаем и раскрываем новые грани нашей богатейшей коллекции мультфильмов, а также развиваем уникальную авторскую школу, которая сформировалась на киностудии за десятилетия ее существования. "Давай вместе!" - так звучит слоган "Союзмультфильма" в XXI веке, и это значит, что мы открыты к сотрудничеству по многим направлениям, стремясь объединять поколения детей и взрослых, страны мира, различные стили и технологии, компании и государственные структуры. Это глобальная миссия, и я уверена, что и в новом тысячелетии "Союзмультфильм" продолжит писать свою легендарную историю", - подчеркнула Слащева.

Как отметили в пресс-службе, "Союзмультфильм" остается единственной в России студией, где представлены все анимационные техники: традиционная рисованная, различные виды перекладки, пластилиновая, кукольная, высокотехнологичное 3D. Она не только производит контент, но и работает в направлении лицензирования, офлайн-проектов, реализации медиаправ, образования, культурно-выставочных мероприятий, разработки собственных технологий. Студия также создает технопарки в регионах.

Долгосрочная стратегия развития предполагает, что к 2029 году "Союзмультфильм" займет не менее 20% российского рынка в деньгах и 30% в доле новых проектов. "Основной рост планируется осуществить за счет развития рынка ОТТ [метод предоставления видеоуслуг через интернет] в России, выпуска полнометражных фильмов и увеличения экспорта. В перспективе ближайших лет "Союзмультфильм" намерен стать крупным игроком не только на национальном, но и на мировом рынке", - пояснили в студии.

За годы существования на "Союзмультфильме" произвели более полутора тысяч мультфильмов, многие из них вошли в золотой фонд отечественной анимации.