ТАСС разобрал в спецпроекте пять культовых героев "Союзмультфильма"

ТАСС разобрался, почему эти герои так много для нас значат

Пять культовых персонажей "Союзмультфильма" ТАСС разобрался, почему эти герои так много для нас значат

В проект вошли кот Матроскин ("Трое из Простоквашино"), ослик Иа ("Винни-Пух"), Багира ("Маугли"), Волк ("Ну, погоди") и котенок Гав ("Котенок по имени Гав"). Герои были отобраны по итогу опроса в соцсетях среди читателей ТАСС.

"Герои классики "Союзмультфильма" прошли через десятилетия и до сих пор не теряют своей популярности, раскрываясь новым поколениям актуальными смыслами, - рассказала председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева. - "Секрет этого удивительного феномена пытались разгадать целый ряд исследователей: многие из них даже посвятили научные работы этим простым, но невероятно точным образам. Родившись в свое время благодаря интуитивно-творческому поиску гениальных авторов "Союзмультфильма" эти персонажи отразили самую суть нашей действительности, улавливая тонкие оттенки характеров и взаимоотношений".

Проект ТАСС "Путь героя" рассказывает, как появились знакомые с детства образы и характеры, предлагает возможные интерпретации сюжетов, а также описывает идеи, которые вкладывали в истории их создатели. Например, из материала можно узнать, кто послужил прототипом Матроскина, как в "Ну, погоди" показали советские реалии и что такое "эффект Иа". В проекте также представлены эскизы и рабочие раскадровки из коллекции "Союзмультфильма" и гиф-анимации с наиболее узнаваемыми сценами.

"Редакция ТАСС проделала большую работу по исследованию истории появления легендарных героев, представив результат своего поиска в необычной форме классических эссе, совмещенных с современным стильным визуальным исполнением", - отметила Слащева. По словам собеседницы агентства, "получившийся спецпроект позволит пользователю узнать много интересных фактов о любимых героях, а также оставит возможность для самостоятельного творческого поиска и размышления".