"Союзмультфильм" надеется на широкую международную дистрибуцию нового "Ну, погоди!"

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Премьера перезапуска мультсериала "Ну, погоди!" запланирована на лето 2021 года, создатели надеются на широкую международную дистрибуцию проекта. Об этом на дискуссии в рамках Key Buyers Event: Digital сообщила руководитель отдела развития международного бизнеса и продаж "Союзмультфильма" Валерия Коротина.
"Премьера состоится летом 2021 года. Мы уже продвигаем его на международных рынках. Так как этот мультфильм еще в советские времена распространялся в Китае, Юго-Восточной Азии, Европе, то он крайне востребован. Мы надеемся на широкую международную дистрибуцию", - сказала она.
"Союзмультфильм" начал работать над новым циклом мультфильмов про "Ну, погоди!" в 2020 году. Сериал создается в партнерстве с курортом "Роза Хутор". Ожидается, что первый сезон будет состоять из 52 серий, студия уже представила образы главных героев - Волка и Зайца, которых озвучат Гарик Харламов и Дмитрий Хрусталев, а также трех новых персонажей, будущих талисманов горного курорта. Ими стали Барсук Тим, Ежик Шу и Косуля Уля. Мультфильм сделают не прямым продолжением классической версии, а актуальным прочтением истории с сохранением традиционного бездиалогового жанра гэговой комедии. Автором новой аранжировки для заставки проекта стал музыкант Иван Дорн.