Пять культовых персонажей студии "Союзмультфильм": почему они так много для нас значат

"Они меня ждут, эти неприятности? Я пошел!" Кто не помнит эту фразу из мультфильма "Котенок по имени Гав"! А вы когда-нибудь задумывались, почему во дворе живет породистый сиамский котенок? Или какой смысл создатели вкладывали в дружбу котенка и щенка? Ответы на эти вопросы можно получить в спецпроекте ТАСС "Путь героя", который приурочен к 85-летию киностудии "Союзмультфильм".

Совместно с подписчиками в соцсетях ТАСС отобрал пятерых персонажей. Кроме Гав, в список вошли кот Матроскин ("Трое из Простоквашино"), ослик Иа ("Винни-Пух"), Багира ("Маугли") и Волк ("Ну, погоди").

Проект рассказывает, как создавались эти герои и что они означают. Из материала вы, в частности, узнаете, почему Багира сменила пол, как Волк из "Ну, погоди" стал стилягой и чем Матроскин похож на маму дяди Федора.

Кроме того, в проекте можно увидеть рабочие эскизы и раскадровки из коллекции "Союзмультфильма", а также гиф-анимации со знаменитыми сценами.

О главных мультгероях по версии подписчиков ТАСС — в спецпроекте.