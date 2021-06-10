Филиал Бахрушинского театрального музея планируют создать в Музейном квартале Тулы

ТАСС, 10 июня. Филиал Государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина планируют открыть в Музейном квартале города Тулы. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в четверг во время рабочей поездки в Тульскую область.

"Мы начали прорабатывать этот вопрос совместно с Бахрушинским музеем. Сегодня это огромный музейный центр, который активно развивается. И очень рада, что команда Бахрушинского музея получит новое пространство в Туле", - приводит пресс-служба Минкультуры РФ слова Любимовой.

В пресс-службе отметили, что губернатор Тульской области Алексей Дюмин поблагодарил министерство культуры за поддержку данной инициативы.

Музейный квартал создан на улице Металлистов в историческом центре Тулы в непосредственной близости от кремля и Казанской набережной реки Упы. Его открытие приурочили к празднованию в сентябре 2020 года 500-летия возведения Тульского кремля. На данный момент в Музейном квартале размещены филиалы Государственного Исторического музея и музеев-заповедников В. Д. Поленова, "Куликово поле", музея-усадьбы Л. Н. Толстого "Ясная Поляна". С момента открытия квартал посетили свыше 27 тыс. туристов.

Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина основан 29 октября 1894 года известным московским промышленником и меценатом Алексеем Александровичем Бахрушиным (1865-1929). В фондах музея хранится более 1,5 млн. экспонатов, в том числе эскизы костюмов и декораций, фотографии и портреты, сценические костюмы актеров, программы и афиши спектаклей и многое другое. В Москве расположено главное здание и девять филиалов музея.