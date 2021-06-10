В Перми уменьшат стоимость создания новой сцены театра оперы и балета

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Стоимость строительства новой сцены Пермского театра оперы и балета, которая должна появиться к 2024 году, уменьшат. Разработку проектно-сметной документации планируют завершить к концу этого года, сообщил заместитель министра культуры РФ Владимир Осинцев во время совещания в Совете Федерации.

Ранее пермские власти сообщали, что строительство новой сцены театра оценивается в 15 млрд рублей. Предусматривается создание зала на 1,1-1,3 тыс. мест и всех необходимых помещений для зрителей и организации репетиционного процесса.

"Коллеги немного корректируют [проектно-сметную документацию], уменьшаем стоимость [строительства]. Работаем, пока все в графике", - сказал Осинцев.

По словам регионального министра культуры Пермского края Вячеслава Торчинского, при разработке проектно-сметной документации пришлось "отказаться от ряда позиций, оставив только то, что необходимо театру".

Осинцев подчеркнул, что пермские власти должны к концу третьего квартала 2021 года получить заключение Главгосэкспертизы.

Пермский академический театр оперы и балета им. П. И. Чайковского - один из старейших музыкальных театров России, он создан в 1870 году. Достижения театра были неоднократно отмечены премиями фестиваля-конкурса "Золотая маска". Историческая сцена театра является самой маленькой в России - 308 кв. м, что не соответствует современным требованиям: по мнению специалистов, сцена должна быть в 1,8 раза больше. Ее расширение невозможно, так как сценическая площадка ограничена стенами первого каменного здания, построенного в 1879 году. Кроме того, материально-техническая база площадки устарела, театр ощущает острую нехватку помещений для репетиций, цехов и складов. Зал вмещает 843 зрителя.