В Тульской области отпраздновали столетие музея-усадьбы "Ясная Поляна"

ТУЛА, 10 июня. /ТАСС/. Столетие создания музея-усадьбы Л. Н. Толстого "Ясная Поляна" отметили в четверг в Тульской области открытием выставки "Первый век музейной эры", посвященной истории музея, и символической закладкой капсулы с посланием музейщикам 2121 года. Основная идея заключается в необходимости сохранения мемориальности усадьбы, сообщил на церемонии открытия праздника советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.

"Дорогие далекие потомки, мы вас любим и верим в вас. И пусть свет "Ясной Поляны" продолжает греть вас еще многие поколения людей и указывать им путь к истине", - зачитал Толстой фрагмент текста послания.

По словам Толстого, основная мысль послания заключается в том, что музей-усадьба "Ясная поляна" должна сохранить свой мемориальный облик, но при этом развиваться. Капсулу, в которую запечатали послание, изготовили на одном из оборонных предприятий Тулы, она будет храниться в музее-усадьбе до 2121 года. "Ясную Поляну невозможно представить без мемориального дома - дома, который хранит память о Толстом, невозможно представить Ясную Поляну без ландшафтов, природы, пейзажей, которые так радовали Льва Николаевича и были для него источникам вдохновения", - отметила директор музея-усадьбы Екатерина Толстая, общаясь с журналистами.

Выставка под открытым небом "Первый век музейной эры", которую презентовали во время празднования юбилея, рассказывает об истории создания музея, людях, внесших вклад в его становление. Например, на стендах размещены фотографии и информация о директорах и хранителях "Ясной Поляны" разных лет, творческих проектах музея.

Участие в праздничных мероприятиях приняли в том числе министр культуры РФ Ольга Любимова и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. "Ежегодно музей-усадьбу посещают более 200 тыс. человек, что говорит об актуальности экспозиций и неподдельном интересе посетителей к жизни великого писателя. Сегодня музей-усадьба активно развивает культурный туризм, а также реализует свой потенциал в области образования", - сказала Любимова.

Дюмин отметил, что "Ясная Поляна" является одним из самых известных музеев России и главной визитной карточкой Тульской области. "У правительства Тульской области совместно с "Ясной Поляной" запланировано много ярких и масштабных проектов по празднованию 100-летия музея-усадьбы. Поздравляю всех с юбилеем и приглашаю в "Ясную Поляну", - добавил Дюмин.

О музее-усадьбе "Ясная Поляна"

Ясная Поляна - усадьба в Щекинском районе Тульской области, где 9 сентября 1828 года родился Лев Толстой. Леса, парки, сады в усадьбе выдающегося писателя вместе с другими мемориальными объектами перешли под охрану государства в 1921 году. В 1986 году яснополянский музей получил статус Государственного мемориального и природного заповедника, в 1993 году - статус объекта культуры особо важного значения.

Толстой Лев Николаевич (1828 -1910) - великий русский писатель. Автор автобиографической трилогии "Детство", "Отрочество", "Юность", повести "Казаки", эпопеи "Война и мир", романов "Анна Каренина", "Воскресение", драмы "Живой труп" и многих других произведений, ставших классикой отечественной и мировой литературы.