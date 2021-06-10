Макет Николая Бенуа к опере "Богема" передали в дар Бахрушинскому музею

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Государственный центральный театральный музей им. А. А. Бахрушина в четверг принял в дар макет художника Николая Бенуа к опере "Богема" миланского театра La Scala от итальянского коллекционера Пьетро Питтаро. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе музея.

"Макет Бенуа - дар, безусловно, исторически очень важный. Это большой вклад в коллекцию не только нашего учреждения, но и в музейный фонд Российской Федерации. В российско-итальянских отношениях передача экспоната важное событие. Маркер того, как удивительно глубоки наши культурные связи и насколько тесно сотрудничество людей, которые обеспечивают и олицетворяют взаимное тяготение культур", передают в пресс-службе слова статс-секретаря - заместителя министра культуры России Аллы Маниловой.

По предварительным оценкам экспертов, макет нуждается в реставрации, но общее состояние объекта удовлетворительно. После его распаковки начнутся исследования. Реставрационные работы будут проводиться в Академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.

Макет декорации был выполнен в 1946 году, 15 лет он находился в театре La Scala. После смерти Николая Бенуа макет был передан вдове живописца, которая позже продала работу коллекционеру Пьетро Питтаро.

По словам президента Центра кинофестивалей и международных программ Татьяны Шумовой, макет - не первый дар Питтаро российским музеям. В 2016 году он передал президенту РФ Владимиру Путину мольберт, рисунки, палитру, кисти и фотографии Александра Бенуа. Экспонаты отправились в музей семьи Бенуа в Петергоф.

Как отметил первый советник посольства Италии в Москве Микеле Мисто, страны уже подготовили множество интересных инициатив в рамках перекрестного года музеев. "Это будет непростая работа, поскольку отношения между Россией и Италией уже находятся на высоком уровне. Сложно будет их улучшить, но мы постараемся всячески содействовать любому проявлению интереса с российской стороны и сделать так, чтобы наше сотрудничество развивалось", цитируют его в пресс-службе.