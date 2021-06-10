Картина "Тема" стала фильмом открытия фестиваля "Кино хорошего человека" в Москве

МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Елена Кульбак/. Фестиваль "Кино хорошего человека", организованный подведомственной департаменту культуры столицы киносетью "Москино", открылся в четверг в старейшем московском кинотеатре "Художественный" фильмом "Тема" режиссера Глеба Панфилова, снятым в 1979 году.

Лучшие советские фильмы 1970-1980-х годов с 10 по 17 июня гости и жители столицы смогут посмотреть в кинотеатрах "Москино Звезда" и "Москино Салют". А площадкой открытия мероприятия стал недавно отреставрированный кинотеатр "Художественный".

"Кинотеатр "Художественный" всегда был местом для показа московского кино. Мы дружим с ним и не смогли не провести открытие именно здесь. Хочу отметить, что показываем мы сегодня картину "Тема", так как это невероятный фильм советского времени, который должен увидеть каждый", - рассказала ТАСС гендиректор сети "Москино" Наталья Мокрицкая перед открытием фестиваля.

Среди гостей мероприятия в этот вечер были журналист и телеведущий Вадим Верник, генеральный директор продюсерской компании Cosmos Studio Александр Акопов, директор Музея Москвы Анна Трапкова, председатель Мостуризма Екатерина Проничева, актрисы Анна Слю и Евдокия Германова и многие другие.

О картине

Фильм открытия фестиваля представили снявший его режиссер Глеб Панфилов и исполнившая одну из главный ролей актриса Инна Чурикова. По сюжету кинокартины, в поисках вдохновения и новых тем известный столичный писатель отправляется в провинцию. Неожиданно для себя он обнаруживает, что здесь люди живут совсем иначе, чем в привычном ему мире. Став невольным свидетелем подлинной любовной драмы, герой вдруг понимает, что в его жизни и творчестве не хватает самого главного. В фильме также сыграли Михаил Ульянов, Станислав Любшин, Евгений Весник, Сергей Никоненко.

До начала показа гендиректор сети "Москино" поздравила всех присутствующих с открытием фестиваля, затем под аплодисменты в зал вошли Панфилов и Чурикова. "Для меня полная неожиданность, что наш фильм, сделанный много-много лет назад, стал фильмом открытия фестиваля сегодня. Я хотел купить билеты на сегодняшний сеанс, но их уже просто не было", - сказал со сцены Панфилов.

Чурикова также поблагодарила зрителей за внимание к картине. "Это действительно период, когда работали художники кино, и Глеб Анатольевич входит в их число. Эти годы были уникальны. И мне очень приятно, что сегодня так много людей, зрителей передо мной. Честно говоря, я истосковалась по кинозрителю", - сказала она.

Программа фестиваля

Как рассказала ТАСС Мокрицкая, фильмы 1970-1980-х годов - это кино счастливого детства и безмятежной юности, первой влюбленности, принятия трудных, но важных решений. "Очевидно одно: эти картины не просто артефакты советского кино, но и хроника эпохи, зеркало жизни огромной страны, которой не существует почти 30 лет, страны, о жизни которой нынешнее поколение почти ничего не знает", - отметила она.

По словам организаторов фестиваля, для гостей подготовили обширную программу, в рамках которой зрителей ждут 12 советских картин.

Помимо "Темы", в их числе "Остановился поезд" Вадима Абдрашитова, "Монолог" Ильи Авербаха, "Ключ без права передачи" Динары Асановой, "Вы мне писали..." Аиды Манасаровой, "Горожане" Владимира Рогового, "Долгая дорога к себе" Натальи Трощенко, "Дневник директора школы" Бориса Фрумина, "Наследница по прямой" Сергея Соловьева, "Двадцать шесть дней из жизни Достоевского" Александра Зархи, "Две строчки мелким шрифтом" Виталия Мельникова, "Неоконченная пьеса для механического пианино" Никиты Михалкова.

"Фильмы могут посмотреть все желающие, кто успеет приобрести билеты. Фестивальные показы будут проходить в двух кинотеатрах, учитывая только 50% наполнение зала, это может быть более 1 тыс. человек", - сообщили ТАСС в пресс-службе киносети "Москино".

"Если вдруг начать сейчас смотреть советские фильмы 1970-х и начала 1980-х свежим взглядом, в них проявляются вещи, которые тогда, 40 лет назад, не приходили в голову. Например, что в советском кино, в отличие от Голливуда, было много режиссеров-женщин - в нашей программе три картины, снятые женщинами. Или что в некоторых видно предчувствие перемен, которые наступят совсем скоро", - поделился с ТАСС куратор фестиваля Геннадий Устиян.