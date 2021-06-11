В Петербурге откроется кинофестиваль, посвященный Тонино Гуэрре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Фестиваль "А-Кино", программа которого в этом году посвящена итальянскому поэту, художнику и сценаристу Тонино Гуэрре, откроется в пятницу в саду Фонтанного дома в Санкт-Петербурге. Главным событием станут показы фильмов греческого режиссера Тео Ангелопулоса и итальянских классиков - братьев Паоло и Витторио Тавиани, чьи работы редко демонстрировались в России, сообщили организаторы.

"Откроет фестиваль "Взгляд Улисса" с Харви Кейтелем в главной роли. Это знаковая лента, получившая гран-при Каннского фестиваля, в которой история Европы зарифмована с историей кинематографа. Не менее интересны и две другие ленты Ангелопулоса - "Пчеловод" с Марчелло Мастроянни и "Пейзаж в тумане", собравшие в свое время коллекцию фестивальных призов", - рассказали в отделе по связям с общественностью Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме.

Братья Тавиани в своем творчестве неоднократно обращались к произведениям Льва Толстого. В программу фестиваля вошла их вольная экранизация "Отца Сергия". Также зрителям покажут их фильмы "Хаос" и "Ночь святого Лоренцо", а завершит программу "ода старому кинематографу - "С добрым утром, Вавилон", отметили устроители. Фестиваль "А-Кино" в этом году пройдет в восьмой раз и продлится по 20 июня.

Гости фестиваля увидят и первую самостоятельную работу Гуэрры-сценариста - "Один гектар неба", где одну из первых своих ролей сыграл Марчелло Мастроянни. "Главная свидетельница" - пример жанрового кино. В ней блестяще сыграли Моника Витти и Уго Тоньяцци", - добавили организаторы. Будет показан и мультфильм "Собака, генерал и птицы", действие которого разворачивается в Петербурге XIX века.

В субботу и воскресенье состоятся дневные показы для детей и родителей - в этот раз программа мультфильмов предоставлена "Союзмультфильмом" к 85-летию студии. По традиции в рамках фестиваля состоятся сеансы немого кино с живой музыкой. Так, картину "Бабы рязанские" 1927 года озвучат Вячеслав Гайворонский и Николай Судник. 125-летие Дзиги Вертова отметят показом его фильма "Одиннадцатый" в музыкальной интерпретации Виктора Соболенко.

Тонино Гуэрра (1920-2012) - итальянский кинодраматург, а также художник, писатель и поэт. С ним работали Федерико Феллини, Микеланджело Антониони, Бернардо Бертолуччи, Андрей Тарковский и многие другие режиссеры первой величины.