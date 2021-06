THR: в США создадут полнометражное аниме по мотивам мира "Властелин колец"

ТАСС, 11 июня. Американская киностудия Warner Bros. заключила партнерское соглашение со своим мультипликационным подразделением Warner Bros. Animation о создании полнометражного аниме по мотивам вымышленного мира трилогии "Властелин колец". Как в четверг сообщил журнал The Hollywood Reporter, будущий мультфильм получит название "Властелин колец: Война рохирримов" ("The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim").

По информации издания, режиссером аниме станет японский аниматор Кэндзи Камияма, сценарием займутся Джеффри Эддис и Уилл Мэтьюз, которые ранее совместно работали над сериалом "Темный кристалл: Эпоха сопротивления" (The Dark Crystal: Age of Resistance, 2019). Одна из сценаристов оригинальной кинотрилогии "Властелин колец" - Филиппа Бойенс - выступит консультантом создателей картины.

В настоящее время проводятся кастинги по подбору актеров для озвучивания персонажей мультфильма. Ожидается, что аниме выйдет в широкий кинопрокат, однако даты премьеры пока не уточняются.

Как поясняет журнал, сюжет новой картины сосредоточит внимание на истории Хельма Молоторукого - короля государства Рохан, где расположена крепость Хельмова Падь. Действие будет разворачиваться за сотни лет до событий в оригинальной трилогии.