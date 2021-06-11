Кабмин одобрил стратегию развития индустрии музыкальных инструментов и оборудования

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Правительство России одобрило стратегию развития индустрии музыкальных инструментов и звукового оборудования до 2030 года. Как сообщает в пятницу пресс-служба кабмина, документ, рассмотренный на заседании 10 июня, включает такие задачи, как расширение производства конкурентоспособной продукции, наращивание объемов экспорта, увеличение доли отечественных инструментов на внутреннем рынке.

К стратегии прилагается план мероприятий до 2024 года, который поможет решить эти задачи. Он предусматривает разработку мер импортозамещения, стимулирования потребительского спроса на музыкальные инструменты российского производства, создания программы их популяризации.

"Часть стратегии посвящена звуковому оборудованию. В ней отмечается значительный потенциал рынка беспроводных устройств, в том числе микрофонов и наушников. Согласно плану мероприятий, к концу 2022 года необходимо будет определить потребности учреждений культуры в такой аппаратуре, а затем расширить ее производство", - говорится в сообщении кабмина.

В стратегии также приведены перспективные направления технического развития отрасли. В их числе производство инструментов базового уровня из синтетических материалов, разработка электронных музыкальных инструментов, приближенных по характеристикам к акустическим аналогам, развитие направления дизайна профессиональных инструментов.

В документе обозначены проблемы, актуальные для отрасли. Речь идет, в частности, о дефиците профильных кадров. Так, в России до сих пор нет учебных программ по специальностям, связанным с изготовлением и обслуживанием инструментов. В связи с этим стратегия предполагает возможность создания центра компетенций, где будут готовить таких специалистов, проведение всероссийского семинара по реставрации инструментов.

"Ожидается, что реализация стратегии поможет увеличить производство музыкальных инструментов и оборудования к 2030 году более чем в два раза. Это позволит удовлетворить потребности внутреннего рынка в качественной продукции, сформировать структурно сбалансированную отрасль, производящую инструменты и аппаратуру мирового уровня", - резюмировали в правительстве.