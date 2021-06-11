В Екатеринбурге начался фортепианный марафон с участием непрофессиональных музыкантов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. В Екатеринбурге стартовал фортепианный марафон с участием 200 человек. Многие из них не являются профессиональными музыкантами. Мероприятие пройдет на открытом воздухе и продлится до полуночи в режиме нон-стоп.

Марафон открыла президент Уральской ассоциации эпилептологов, кандидат медицинских наук, руководитель Центра мозговых дисфункций и эпилепсии клиники "УГМК-Здоровье" Татьяна Томенко, исполнив попурри. "Играю я с детства. В [медицине] я уже более 20 лет, но это хобби остается со мной всегда. <...> [Музыка] помогает настроиться на работу, она помогает отдыхать, переключаться, контактировать с детьми, <...> музыка объединяет, и среди моих пациентов очень много детей", - поделилась Томенко.

В организованной Свердловской государственной детской филармонией акции принимают участие порядка 200 человек - студенты и школьники, профессиональные музыканты и любители, люди разных профессий - дизайнеры, программисты, врачи, экономисты. Они исполняют как известные музыкальные произведения, так и авторские композиции. В частности, сегодня можно услышать "Марш-галоп для восьми рук и одинокого рояля" в исполнении студентов музыкального училища, а также впервые в Екатеринбурге прозвучат все "Юношеские этюды" Ференца Листа одновременно.

Кроме того, художники Екатеринбурга распишут старые пианино, которые в качестве арт-объектов отправят в больницы города в рамках Года медицинского работника.

"[В этом году] очень много непрофессионалов. <…> Наверное, в этом и будет "изюм" нашего марафона, что в нем участвует очень много людей, для которых музыка - это не профессия, но им очень хочется играть, им очень хочется выйти, им есть, что сказать с помощью музыки. <…> Очень много врачей", - поделилась замдиректора по развитию и внешним коммуникациям филармонии Наталья Подкорытова.

Акция проходит в Екатеринбурге в шестой раз.