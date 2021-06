Элтон Джон решил выпустить свой дебютный альбом, который в 1968 году сочли "безнадежным"

ЛОНДОН, 11 июня. /ТАСС/. Британский певец и композитор Элтон Джон решил выпустить свой дебютный альбом Regimental Sgt Zippo, записанный в 1968 году вместе с Берни Топином, но так не увидевший свет из-за того, что в студии его посчитали "безнадежным". Об этом сообщает в пятницу газета The Daily Telegraph.

По ее данным, 12 вошедших в альбом композиций 53 года назад не произвели впечатления в студии звукозаписи Dick James Music (DJM). Прослушивавший песни руководитель DJM сказал Элтону Джону: "Тебе нужно прекратить эту чушь. У тебя это не очень хорошо получается. Фактически, это безнадежно".

Содержание альбома, которого, по словам самого автора, "никогда не было", понравится, пожалуй, "только самым преданным поклонникам музыканта", отмечает издание. Regimental Sgt Zippo, как говорили критики, сразу напоминал о вышедшем в 1967 году альбоме группы The Beatles Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

Ранее в одном из интервью Элтон Джон сказал, что не мог вспомнить и половины песен, сочиненных в то время. "Мы с Берни были исключительно плодовитыми в первые дни. Песни просто сыпались из нас", - подчеркнул музыкант.

Сборник выходит в субботу на виниле ограниченным тиражом в связи с Днем музыкального магазина - ежегодного мероприятия, в рамках которого специальные релизы поступают в продажу в некоторых независимых музыкальных магазинах Великобритании.

Элтон Джон считается одним из самых успешных рок-исполнителей Великобритании. По всему миру продано свыше 250 млн копий альбомов исполнителя, включая такие хиты, как Candle in the Wind, Your Song и Bennie and the Jets. Из-за пандемии коронавируса он вынужден был прервать прощальное мировое турне Farewell Yellow Brick Road.