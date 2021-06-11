Путин утвердил право организаций культуры сдавать площади в аренду без аукциона

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий организации культуры правом без проведения аукциона передавать в аренду помещения предприятиям общественного питания и розничной торговли сувенирной продукцией. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Речь идет о возможности сдавать в аренду имущество, закрепленное за государственными или муниципальными организациями культуры на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления. Кроме того, им разрешается передавать по договорам аренды и безвозмездного пользования без торгов имущество, относящееся к сценическому оформлению спектакля (костюмы, декорации, бутафория) и к стационарному сценическому оборудованию (сборные подиумы, оборудование для декораций, звуковое оборудование).

Принятые поправки позволят оперативнее и эффективнее управлять государственным и муниципальным имуществом учреждений культуры, существенно снизят административную нагрузку и позволят создать комфортные условия для пребывания посетителей в музеях, театрах, цирках и других организациях культуры, отмечалось в опубликованной ранее пояснительной записке к закону.