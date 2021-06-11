Нетребко отметит юбилей в Кремлевском дворце с Мацуевым, Абдразаковым и Крутым

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Юбилейный концерт оперной певицы Анны Нетребко состоится 18 сентября в Государственном Кремлевском дворце. В празднике примут участие ее друзья, сообщила в пятницу пресс-служба организатора вечера, компании Berin Iglesias Art.

В этот день сопрано исполнится 50 лет.

"Великолепную певицу, каждый раз покоряющую своих поклонников неподдельной искренностью и страстной манерой пения, приедут поздравить солисты ведущих оперных театров, популярные исполнители и выдающиеся деятели культуры. Среди них - Юсиф Эйвазов, Хибла Герзмава, Денис Мацуев, Ильдар Абдразаков, Екатерина Семенчук, Олег Ивенко, Петр Бечала, Михаэль Фолле, Эльчин Азизов, Филипп Киркоров, Игорь Крутой и многие другие, ранее выступавшие вместе с Анной на лучших концертных и театральных площадках мира", - рассказали организаторы.

За аккомпанемент будет отвечать Государственный академический оркестр России им. Светланова. В программе заявлены дуэты и эксклюзивные номера, подготовленные специально для праздничного гала. Первая часть будет посвящена классической музыке, а во второй на сцену выйдут звезды шоу-бизнеса.

Концерт задуман как театрализованное шоу. "Благодаря невероятным декорациям и эффектному свету сцена Кремлевского дворца трансформируется в подмостки ведущих оперных театров", - пояснили в пресс-службе.

Часть средств, вырученных от продажи билетов, будет направлена в благотворительный фонд "Арифметика добра", помогающий детям.