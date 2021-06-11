Фильм-победитель Берлинале режиссера Раду Жуде не получил прокатное удостоверение в России

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Минкультуры отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму-победителю Берлинале-2021 "Неудачный трах, или Безумное порно" Раду Жуде, поскольку его содержание не соответствует законодательству РФ. Об этом сообщает пресс-служба министерства в пятницу.

"Минкультуры России проверило на соответствие законодательству Российской Федерации представленную версию фильма режиссера Раду Жуде "Неудачный трах, или Безумное порно", заявление и комплект необходимых документов от ООО "Капелла фильм". В результате принято решение об отказе в выдаче прокатного удостоверения фильму в связи с подпунктом "в" пункта 18 Правил, предусматривающих отказ в выдаче прокатного удостоверения в случае, если фильм содержит материалы, пропагандирующие порнографию", - сказали в министерстве.

Сатирическая картина "Неудачный трах, или Безумное порно" рассказывает об учительнице истории в престижной школе, чья карьера оказывается под угрозой после того, как в интернет попадает ролик интимного характера с ее участием. Проект создавался в период пандемии, поэтому все артисты в нем снимались в масках. Фильм получил "Золотого медведя" Берлинале в 2021 году.

Румынский режиссер Раду Жуде становится лауреатом Берлинского кинофестиваля не в первый раз: в 2015 году он получил "Серебряного медведя" за режиссуру фильма "Браво!".