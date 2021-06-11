В РФ впервые использовали технологию с эффектом присутствия для фильма о байкальской нерпе

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Художественно-образовательный фильм "Байкал. Удивительные приключения Юмы" о жизни байкальской нерпы и природных богатствах озера снимали в уникальной технологии 4К HDR. Она позволяет добиться эффекта присутствия. Впервые технологию применяли в России для создания полнометражной картины, рассказали ТАСС в пятницу в пресс-службе проекта.

Российский проект "Байкал. Удивительные приключения Юмы" о жизни юной байкальской нерпы Юмы - от рождения до путешествия на Ушканьи острова. Создателям картины впервые удалось снять этих животных в естественной среде обитания. "Впервые в России при производстве полнометражной картины применялась технология 4К HDR, которая позволяет работать с полным диапазоном яркости любой сцены, приближая изображение к тому, что видит человеческий глаз", - отметили в пресс-службе, добавив, что такой формат съемки позволяет "рассмотреть всю красоту озера и добиться эффекта присутствия".

Согласно информации Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, предпродажи на первую неделю проката картины "Байкал. Удивительные приключения Юмы" (с 10 по 16 июня) составили 4,2 млн рублей.

Авторами сценария выступили Мария Бандиленко и Дмитрий Минченок, режиссером-постановщиком стала Анастасия Попова. Работу над фильмом продолжали в течение пяти лет. Создателям понадобилось совершить 14 экспедиций, чтобы показать Байкал в разные времена года. В процессе съемок им помогали местные проводники. "Мы приезжали, снимали, возвращались обратно. Был один обычный оператор и группа подводных, которым приходилось погружаться в ледяную воду, под лед. Оператор, снимающий нерпу, спал тут же рядом в спальном мешке, предварительно настроив камеру, а с пяти утра, по миллиметру начинал выбираться из этого мешка, включал камеру и потихоньку снимал. Нерпы чувствуют каждое движение, и очень важно их не спугнуть", - отметила режиссер Анастасия Попова.

Роли в картине озвучили актеры Константин Хабенский и Чулпан Хаматова. По словам Хабенского, фильм поднимает интересные пласты, отражающие реальную жизнь и природу Байкала. "Именно так можно рассказать о чем-то важном и не потерять внимание зрителя - он постоянно будет увлечен. Мне кажется, нам удалось достигнуть нужного эффекта", - пояснил артист.

Вдохновляющая история

Директор по кинодистрибуции компании "Централ Партнершип" Павел Верещагин рассказал ТАСС, что фильм представляет уникальный новый формат умного зрительского образовательного кино, которое сняли с применением самых современных технологий. Он выразил уверенность, что картина будет интересна как детям, так и взрослым. "Это еще и трогательная вдохновляющая история", - подчеркнул он.

Как пояснили в пресс-службе, в будущем картину планируют выпустить в формате IMAX 3D.

Создателей фильма консультировали представители Российской академии наук, Русского географического общества. Помощь в организации съемок также оказал Фонд содействия сохранению озера Байкал. "Русское радио" специально к выходу картины выпустило цикл аудиосказок "Нерпа Юма. Сказки Байкала", которые читают известные музыканты, телеведущие, диджеи.