Петербургская филармония в день своего 100-летия повторит программу вековой давности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Академическая филармония имени Дмитрия Шостаковича повторит в субботу, в день своего 100-летия, программу первого в ее истории концерта. Он прозвучит в Большом зале на проходящем здесь фестивале "Музыкальная коллекция".

"Заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр филармонии исполнит в этот день ту самую программу из сочинений Петра Ильича Чайковского, которая прозвучала на торжественном открытии Петроградской филармонии 12 июня 1921 года. Концерт в день 100-летия филармонии станет кульминацией первого юбилейного сезона", - сказал ТАСС заместитель художественного руководителя филармонии Евгений Петровский.

Он напомнил, что в программу первого вечера входили Шестая "Патетическая" симфония, премьера которой состоялась в Зале Дворянского собрания (ныне Большой зал филармонии) под управлением автора за девять дней до его смерти, а также - Скрипичный концерт и фантазия "Франческа да Римини".

В тот день оркестром государственной филармонии (бывшим Придворным оркестром, ныне - Заслуженным коллективом России) дирижировал первый директор и главный дирижер филармонии Эмиль Купер. Солисткой выступила выпускница Петербургской консерватории Цецилия Ганзен, которую вскоре ожидала эмиграция, а далее - международная карьера.

В день 100-летнего юбилея эта программа прозвучит под управлением народного артиста России Николая Алексеева. Солисткой выступит японская скрипачка Саяка Седзи, играющая с лучшими оркестрами мира.

Афиша первого в истории филармонического концерта размещена на сайте "100-летие филармонии", запущенном за месяц до юбилейной даты. На афише оставили автографы композитор Александр Глазунов и все музыканты оркестра. Вскоре многие из них эмигрировали из России, сыграв в разных странах большую роль в развитии симфонического исполнительства.

О филармонии

Зал, где располагается филармония, был построен в 1839 году для Дворянского собрания Петербурга. С конца 1840-х годов он стал центром музыкальной жизни Петербурга. Здесь выступали Ференц Лист, Гектор Берлиоз, Рихард Вагнер, Густав Малер, Антон Рубинштейн, Полина Виардо, Петр Чайковский, Ян Сибелиус, Игорь Стравинский.

Основным исполнительским коллективом стал симфонический оркестр филармонии (ныне Заслуженный коллектив России). В течение полувека (1938-1988) этим оркестром руководил отечественный дирижер Евгений Мравинский, а с 1988 года художественным руководителем и главным дирижером оркестра является народный артист СССР Юрий Темирканов.

В 1975 году филармонии присвоено имя Дмитрия Шостаковича, многие произведения которого, начиная с Первой симфонии, впервые прозвучали в этих стенах. У филармонии - два симфонических оркестра, и два зала - Большой и Малый, где звучит камерная музыка.

Указом президента РФ празднование 100-летия филармонии будет отмечаться в течение двух сезонов. Этой дате будет посвящен в декабре международный зимний фестиваль "Площадь искусств" под художественным руководством Юрия Темирканова.