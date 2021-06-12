Путин отметил огромный вклад Александра Невского в становление государственности России

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие организаторам и гостям выставки "История России глазами художников. К 800-летию со Дня рождения Александра Невского". Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Проведение столь масштабной, содержательной выставки, собравшей в Государственной Третьяковской галерее произведения искусства из многих музеев страны, - свидетельство глубокого, искреннего интереса представителей разных поколений к родной истории, к нашим корням и истокам. И, конечно, это дань глубокого, безмерного уважения к нашему великому соотечественнику - князю Александру Невскому - истинному патриоту и подвижнику, доблестному воину и мудрому дипломату. Его имя, огромный вклад в становление российской государственности, в созидание мощной, единой державы, навсегда останутся в памяти благодарных потомков", - говорится в сообщении.

Президент России также выразил уверенность, что посвященная важнейшим страницам истории выставка достойно выполнит свою просветительскую и патриотическую миссию, способствуя сбережению богатейшего культурного наследия страны. Он отметил работу Патриаршего совета по культуре и Министерства культуры РФ, которые выступили организаторами выставки, пожелал гостям успехов и добрых впечатлений от посещения экспозиции.

Выставка "История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского" откроется для посетителей 13 июня в Государственной Третьяковской галерее. В экспозицию вошли более 100 полотен из 37 российских музеев и трех частных собраний. Посетители увидят картины Ильи Репина, Василия Сурикова, Виктора Васнецова, Василия Перова, Константина Маковского, Александра Литовченко, Клавдия Лебедева, Сергея Иванова, Василия Верещагина и многих других авторов, которые отразили характерные для своего времени представления о далеком и недавнем историческом прошлом России. Центральным произведением экспозиции был выбран легендарный триптих Павла Корина "Александр Невский".