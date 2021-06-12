Концерт в Петербургской филармонии в день ее 100-летия прошел с заменой солиста

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Японская скрипачка Саяка Седзи, которая должна была в субботу выступить солисткой в историческом концерте по случаю 100-летия Санкт-Петербургской филармонии, в последний момент отказалась от поездки в Петербург. На праздничном вечере свою коллегу заменил петербургский скрипач, победитель Международного конкурса имени Петра Чайковского Сергей Догадин.

"Саяка Седзи, много выступавшая с нашим первым оркестром, с большим сожалением приняла такое решение [отказаться от участия в концерте] из-за ухудшения пандемической обстановки. Она недавно стала мамой и решила не рисковать здоровьем ребенка", - сообщил ТАСС заместитель художественного руководителя Филармонии Евгений Петровский.

Концерт в день 100-летия Филармонии стал кульминацией первого юбилейного сезона. Исторический характер концерта был подчеркнут вложением в обычную программку факсимильного вкладыша с программой 12 июня 1921 года с дирижером Эмилем Купером, Филармоническим оркестром и скрипачкой Цецилией Ганзен.

Как и сто лет назад, на концерте прозвучала программа из произведений Петра Ильича Чайковского. В нее вошли Шестая "Патетическая" симфония, Скрипичный концерт и фантазия "Франческа да Римини". В праздничный вечер эту программу повторили Заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр Филармонии под управлением народного артиста России Николая Алексеева при участии скрипача Сергея Догадина.

Указом президента РФ празднование 100-летия Академической филармонии имени Дмитрия Шостаковича будет проходить в течение двух сезонов. Этой дате старейшая концертная организация России посвятит в декабре международный зимний фестиваль "Площадь Искусств" под художественным руководством Юрия Темирканова.