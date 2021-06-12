Симфонический концерт в честь Александра Невского состоялся в Пскове в День России

ПСКОВ, 12 июня. /ТАСС/. Концерт "На страже мира", посвященный князю Александру Невскому, прошел в Пскове в День России при поддержке Минкультуры России. Мероприятие состоялось на специально возведенной сцене на горе Соколиха, где расположен монумент в честь полководца, сообщила в субботу пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Для Псковской области личность князя имеет особое значение. На территории региона на берегу Чудского озера ежегодно проходит международный военно-исторический фестиваль "Ледовое побоище". Он проходит на месте, где, по данным историков, 18 апреля (5 апреля по старому стилю) 1242 года произошло масштабное сражение русского войска с ливонскими рыцарями, в котором дружина под предводительством Александра Невского одержала победу.

"В День России впервые в Пскове состоялся масштабный творческий проект "На страже мира. Александр Невский - 800" в честь 800-летия святого великого князя Александра Невского. Концерт прошел в одном из самых живописных мест Пскова - на горе Соколиха у подножия величественной скульптурной композиции великому князю и его дружинникам, идущим на Ледовое побоище", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, концерт под открытым небом дал губернаторский симфонический оркестр Псковской области, он исполнил увертюру к опере "Псковитянка" Римского-Корсакова, повествующую об исторических событиях 1570 года, связанных с приездом Ивана Грозного в Псков и борьбе города за независимость.

"Также прозвучал концерт для фортепиано с оркестром № 2 Сергея Рахманинова. Украшением программы стало участие в концерте солистки московского академического музыкального театра имени Константина Станиславского Лилии Гайсиной и солиста, лауреата международного конкурса имени Петра Чайковского Дмитрия Маслеева", - говорится в сообщении.

Концерт прошел при поддержке Министерства культуры России и администрации Псковской области. Александр Невский (1221-1263) в разные годы жизни имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии великого князя Владимирского. Прозвище Невский он получил после победы в Невской битве, состоявшейся 15 июля 1240 года. Он одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат, способствовал распространению христианства в северные земли поморов. Был канонизирован в 1547 году как благоверный князь. В 2021 году отмечается 800-летие со дня рождения князя.