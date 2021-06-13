Мариинский театр откроет на фестивале "Звезды белых ночей" новую камерную сцену

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Концертом "Белые ночи на бис" Мариинский театр откроет в воскресенье новый камерный зал - еще одно музыкальное пространство в своем Концертном зале. В первый день здесь выступит участник фестиваля "Звезды белых ночей", лауреат международных конкурсов, пианист Дмитрий Шишкин, сообщили в пресс-службе театра.

"Еще один сюрприз фестиваля "Звезды белых ночей": уже в это воскресенье Мариинский театр начинает серию концертов под общим названием "Белые ночи на бис" в необычном формате. Зрители, купившие билеты на выступления именитых музыкантов с 13 по 27 июня, в качестве подарка получат возможность продолжить музыкальный вечер на новой камерной сцене Концертного зала", - рассказали в пресс-службе.

Играющий первым "на бис" Дмитрий Шишкин 13 июня в 17:00 исполнит "Шесть сказок" Николая Метнера. Основной концерт пианиста пройдет в Концертном зале в 15:00, затем гостей, которые успели зарегистрироваться, пригласят на второе выступление. До конца месяца в новом зале выступят также пианисты Денис Мацуев, Сон Чжин Чо, Дмитрий Маслеев, Алексей Мельников, Ян Лисецкий, Алексей Володин и Даниил Трифонов, а также виолончелисты Нарек Ахназарян и Златомир Фанг.

Как сообщает пресс-служба, на строительство нового корпуса ушло около четырех лет. Его появление знаменует собой завершение грандиозного комплекса Концертного зала. Создание аудитории курировал всемирно известный японский специалист по акустике Ясухиса Тойота.

Для зрителей концерты серии "Белые ночи на бис" - приятная возможность увидеть новую камерную сцену театра первыми, еще до ее официального открытия.