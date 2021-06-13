Российские артисты устроили детский праздник с песнями Шаинского в Кремлевском дворце

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Лариса Долина, Сосо Павлиашвили, Алсу, Александр Олешко, Зара, Азиза, Большой детский хор им. Попова и другие исполнители подарили в воскресенье праздник детям и их родителям. На сцене Государственного Кремлевского дворца они спели песни Владимира Шаинского по случаю 95-летия со дня рождения композитора.

Шаинский написал свыше 500 произведений в разных жанрах. "Наш концерт называется "Вместе весело споем", и мы очень рассчитываем, что каждую песню будут петь не только артисты со сцены, но и публика в зрительном зале, независимо от возраста", - объявил режиссер и ведущий вечера Андрей Удалов.

"Детские песни Шаинского в каждом из нас отзываются добром, искристой детской радостью, - отметила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. - Хочется пожелать нашим детям, чтобы у них всегда было все самое лучшее: самые лучшие мультфильмы, самое лучшее кино, самая лучшая профессиональная детская песня. И пусть они учатся на этих талантливых, великих произведениях, на которых росли и мы с вами. Сегодня в зале пятеро моих детей, и они наизусть знают многие песни Шаинского".

"Улыбка", "Чунга-Чанга", "Дважды два - четыре", "Крейсер Аврора", "Кузнечик", "Песенка Чебурашки", "Голубой вагон" и многие другие композиции прозвучали в этот вечер и, действительно, не только в исполнении артистов на сцене. Декорациями к ним стали кадры мультфильмов, которые предоставила киностудия "Союзмультфильм".

"Спасибо Владимиру Яковлевичу Шаинскому, что в нашем детстве пели детские песни. Сейчас они поют о неразделенной любви и так далее", - заметил участник концерта, артист Александр Олешко.

Праздник получился по-настоящему семейным: многие артисты вышли на сцену вместе со своими детьми. "Все время поем песни Владимира Яковлевича дома: у меня же еще четырехлетний сыночек, и сейчас самое время всех этих песен из моего детства, - сказала ТАСС Алсу, выступившая с дочерью Микеллой. - Каждая его песня - шедевр".

О композиторе

Владимир Шаинский приобрел известность как автор музыки к мультфильмам ("Облака, белогривые лошадки", "Песня Мамонтенка"), а также большого количества композиций для взрослой аудитории ("Не плачь, девчонка", "Идет солдат по городу", "На дальней станции сойду"). Его песня "Мы начинаем КВН", прозвучавшая в ноябре 1986 года на игре Клуба веселых и находчивых, стала гимном Клуба.

Композитор скончался 25 декабря 2017 года в Сан-Диего (США) на 93-м году жизни. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.