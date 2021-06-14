МДТ-Театр Европы сыграет спектакль "Дядя Ваня" для врачей, борющихся с пандемией COVID-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Малый драматический театр -Театр Европы сыграет в понедельник свой чеховский спектакль "Дядя Ваня" в знак благодарности врачам, борющимся с пандемией COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба театра.

"В нашем театре многие сотрудники переболели коронавирусной инфекцией, иные в тяжелой форме, но, к счастью, благодаря высокому профессионализму врачей все закончилось победой жизни. И Лев Додин еще в начале сезона объявил, что труппа обязательно сыграет "благодарственный спектакль для врачей". Выбор пал на чеховскую пьесу, поскольку Антон Павлович сам был профессиональным врачом и спас немало жизней", - рассказали корреспонденту ТАСС в пресс-службе.

На пригласительных билетах, разосланных по больницам, написано: "Доктор Астров приглашает вас на спектакль "Дядя Ваня" по пьесе доктора Чехова". Особо отмечается, что спектакль будет сыгран "в знак благодарности врачам и другим служителям медицины Санкт-Петербурга, которые борются с пандемией COVID-19". Как отметил Додин, "быть врачом в это время было героизмом".

На спектакль приглашены сотрудники инфекционной больницы им. С. П. Боткина, городской многопрофильной больницы №2, Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова. На сцену выйдут ведущие артисты труппы - народные артисты России Сергей Курышев, Ксения Раппопорт, Игорь Иванов; заслуженные артисты России Наталья Акимова, Вера Быкова, Игорь Черневич; артисты Олег Рязанцев, Екатерина Тарасова, Иван Чепура.