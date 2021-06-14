В "Художественном" прошел показ фильма "Франкофония" к юбилею Сокурова

"Конечно, мы не могли пройти мимо юбилея выдающегося русского режиссера, не показать его последний на сегодняшний день фильм, "Франкофонию" - картину о культурном единстве и ужасающих военно-политических противоречиях "старого мира". Выступая наследником русской гуманистической традиции и подлинным "русским европейцем", Сокуров не устает напоминать о непреходящем значении культурных ценностей. Художественный и человеческий авторитет автора "Молоха", "Тельца" и "Фауста" настолько велик, что его голос слышен даже в наше странное время. Мы уверены, что так будет и прежде", - приводятся в сообщении слова программного директора "Художественного" Стаса Тыркина.

Действие фильма происходит в двух временных пластах. В 1940 году директор Лувра Жак Жожар и офицер гитлеровской оккупационной армии граф Франц Вольф-Меттерних из врагов постепенно превращаются в единомышленников. Их цель - спасти шедевры мирового искусства во время войны. В наше время режиссер Александр Сокуров общается по интернету с капитаном грузового корабля, который везет контейнеры с музейными экспонатами и сражается с бурей. Мировая премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале 2015 года.