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Песни субэтноса даньцзя на Хайнане признали нематериальным наследием Китая

Творчество этой социальной прослойки потомственных рыболовов тесно связано с морем и называется "сяньшуйгэ" ("песни соленых вод")

ХАЙКОУ /Китай/, 15 июня. /ТАСС/. Власти Китая внесли песенный фольклор субэтноса даньцзя на острове Хайнань в список национального нематериального культурного наследия. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

Творчество этой социальной прослойки потомственных рыболовов тесно связано с морем и называется "сяньшуйгэ" ("песни соленых вод"). Даньцзя сохранили ряд культурных традиций, уходящих корнями в глубокую древность. Их песенные произведения охватывают довольно обширную тематику, в том числе имеют религиозное содержание.

На этот раз в перечень объектов нематериального достояния КНР попали песни представителей даньцзя, которые проживают в Санья на южном побережье Хайнаня. Этот курортный город связан с почетным списком не впервые: прежде китайские власти включили в него 13 других объектов культурного наследия общенационального и провинциального значения. В их числе есть музыкальные произведения малых национальных меньшинств - ли (автохтонное население) и мяо (потомки воинского контингента династии Мин (1368-1644), обосновавшегося на острове примерно 400 лет назад), а также хуэй - мусульман, предки которых прибыли из Персии или стран арабского Востока еще при династии Тан (618-907), а также более тысячи лет назад из ныне не существующего государства Тямпа (Центральный Вьетнам).

Даньцзя проживают на юге и юго-востоке Китая. Большинство из них занимаются морским промыслом и постоянно живут на рыболовецких судах, меняя место стоянки в зависимости от времени года. В последние десятилетия многие представители этого субэтноса переселились в прибрежную полосу, практически слившись с местным населением. На Хайнане есть ряд мест, где сохранились довольно многочисленные группы этой особой социальной прослойки китайского общества, сохранившей образ жизни своих предков.

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