Умер исполнитель цыганских песен Петр Деметр

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Народный артист РФ, солист Москонцерта, шансонье Петр Деметр умер во вторник на 80-м году жизни в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Москонцерта.

"Да, ночью скончался Петр Деметр", - сказали в пресс-службе.

Петр Деметр родился 5 декабря 1941 года в Москве. Окончил студию при московском театре "Ромэн", после окончания был принят в труппу и стал одним из ведущих артистов театра в 1960-70-е годы. Вместе с женой создал дуэт "Роза Джелакаева и Петр Деметр". Исполнители известны по программе "Песни цыган стран мира".

С 1985 года Деметр выступал с моноспектаклями и концертными программами как артист и режиссер. Среди его авторских проектов "Пушкин и цыгане", "Вечер памяти Розы Джелакаевой", "Бенефис", "Дни цыганской культуры в Москве".